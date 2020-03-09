تونس تعلق إجراءات اعتناق الإسلام بسبب كورونا

أعلن ديوان دار الإفتاء في تونس، اليوم الإثنين، عن تعليقه بشكل مؤقت إجراءات اعتناق الإسلام، أو التثبيت عليه لموعد لاحق، تفاديا لانتشار فايروس كورونا.

وأوضح الديوان في بلاغ نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك“، أنّ ”هذا الإجراء جاء في إطار الاحتياطات المتبعة؛ لتجنب العدوى بفيروس كورونا“.

يذكر أن أي راغب في اعتناق الإسلام بتونس، يلزم بالمثول أمام مفتي الجمهورية، لاستكمال إجراءات الدخول في الإسلام.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، تسجيل 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في تونس إلى 5 حالات.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق، عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها لجنة المتابعة الوزارية برئاسة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن بين تلك الإجراءات إيقاف الرحلات البحرية القادمة من شمال إيطاليا مع تشديد الرقابة على باقي الرحلات البحرية، وإجراء المباريات الرياضية الدولية بحضور الجماهير التونسية فقط، والاكتفاء بحضور الجماهير الرياضية للفريق الضّيف التي حلّت مسبقا بتونس.