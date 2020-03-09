والد مصابة بكورونا يكسر الحجر الصحي لحضور حفل

كسر والد فتاة مصابة بفيروس كورونا المستجد الحجر الصحي الذاتي في منزله، إذ خرج الليلة الماضية لحضور حفل مدرسي مع ابنته الأخرى.

وذكر موقع ”سي إن إن“ الإخباري الأمريكي، اليوم الاثنين، أن الفتاة المصابة بالفيروس جاءت من إيطاليا في يوم الـ2 من مارس الماضي، إلى منزلها حيث تسكن مع عائلتها، في ولاية ميزوري الأمريكية.

ثم ظهر على الفتاة علامات الإعياء الشبيهة بأعراض نزلات البرد والإنفلونزا، إذ اتصلت بعد ثلاثة أيام (الخميس الماضي)، بالخط الساخن للاستعلام عن فيروس كورونا بالولاية، وتحدثت مع مسؤولي الصحة والذين نصحوها بإجراء الفحوصات.

وظهرت نتائج تشخيص الفتاة البالغة من العمر 20 عاما، لفيروس كورونا المستجد إيجابية، حيث أخبرها مسؤولو الصحة بأنها الحالة الأولى المصابة بهذا الفيروس في ولاية ميزوري، وأمروها بالحجر الصحي المنزلي، كما طالبوا والدها وباقي أفراد عائلتها بالحجر الذاتي في منزلهم، حتى ينتهوا من إجراء الفحوصات.

وقال عاملون في الصحة بولاية ميزوري لوسائل إعلامية محلية: “ إن الفتاة المصابة بفيروس كورونا المستجد، تعاملت مع تعليمات مسؤولي الصحة بنضج ومسؤولية وامتثلت لكافة مطالبهم، بينما لم تأخذ عائلتها ذلك على محمل الجد، واعتبروا إصابتها كذبة، إذ انتهك والدها التعليمات الصحية، وكسر الحجر المنزلي على نفسه، وحضر حفلا مدرسيا لابنته الثانية“.

وبعدما علم مسؤولو الصحة، بكسر والد الفتاة المصابة بفيروس كورونا للتعليمات، عاودوا التواصل معه، مع قوة شرطية، وأخبروه أنه يتوجب عليه البقاء في المنزل لفترة من الوقت حتى ينتهي من الفحوصات اللازمة، إذ في حال كسر التعليمات مجددا فيستم فرض الحجر عليه بقوة القانون وبقرار رسمي من المحكمة.