اليونان تعلن اكتشاف 21 حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت اليونان يوم السبت إنها سجلت 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي العدد داخل البلاد إلى 66 حالة.
وذكرت وزارة الصحة في بيان أن معظم الحالات لأفراد من مجموعة زارت إسرائيل ومصر. وعادت هذه المجموعة إلى اليونان يوم 27 فبراير شباط.
وأحد المسافرين رجل عمره 66 عاما موجود حاليا بالعناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة باتراس بمنطقة بيلوبونيز بغرب اليونان.
وقالت الوزارة إن معظم الحالات معزولة في منازلها وإن 22 حالة في المستشفى وحالتهم مستقرة.
وأعلنت اليونان أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم 26 فبراير شباط.