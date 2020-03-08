اليونان تعلن اكتشاف 21 حالة إصابة جديدة بكورونا

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قالت اليونان يوم السبت إنها سجلت 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي العدد داخل البلاد إلى 66 حالة. وذكرت وزارة الصحة في بيان أن معظم الحالات لأفراد من مجموعة زارت إسرائيل ومصر. وعادت هذه المجموعة إلى اليونان يوم 27 فبراير شباط. وأحد المسافرين رجل عمره 66 عاما موجود حاليا بالعناية المركزة في…