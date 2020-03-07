احتراق مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية

المصدر: أ ف ب

اندلع حريق في مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية السبت بعد إعلان أثينا فرض مزيد من القيود على طالبي اللجوء ردا على فتح تركيا أبوابها أمام توجّه المهاجرين إلى أوروبا.

ويأتي اندلاع الحريق في مخيم ”وان هابي فاميلي“ (عائلة واحدة سعيدة)، وهو مركز للرعاية الأسرية تديره سويسرا في إحدى ضواحي عاصمة الجزيرة، بعد أعمال عنف شهدتها ليسبوس في نهاية الأسبوع استهدفت صحافيين ومنظمات رعاية.

وقال مسؤول في المخيم لوكالة فرانس برس إن ”مبنى المدرسة أصيب بأضرار كبيرة، لا يمكننا إعطاء مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن“.

وأضاف أن ”جهاز الإطفاء موجود هناك كما وفريق عملنا“.