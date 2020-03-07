حاكم نيويورك يعلن حالة الطوارئ بسبب ”كورونا“

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية اليوم السبت حالة الطوارئ إثر ارتفاع إصابات ”كورونا“ فيها إلى 76.

وأوضحت قناة ”إيه بي سي نيوز“ الأمريكية؛ أن حاكم نيويورك ”أندرو كومو“ أعلن حالة الطوارئ عقب ارتفاع إصابات الفيروس بنسبة 50% خلال يوم واحد.

وحتى مساء الجمعة، تم الإعلان عن إصابة نحو 50 شخصا في نيويورك بـ“كورونا“، معظمهم في مقاطعة ويست تشيستر.

ومع تزايد المخاوف من انتشار الفيروس في الولاية؛ تم الطلب من آلاف الأشخاص حجر أنفسهم في منازلهم.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية بأن ولاية فلوريدا سجلت وفاتين بـ“كورونا“ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 17.

وحسب السلطات الصحية الأمريكية، بلغ عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 377 شخصا.

وحتى اليوم، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف شخص حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.