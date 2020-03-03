9 وفيات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا

المصدر: أ ف ب

ارتفعت الثلاثاء إلى تسع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن مسؤولون، لافتين إلى أنها سُجّلت كلّها في ولاية واشنطن.

وأوضح المسؤولون أن ثماني وفيات سجلت في مقاطعة كينغ المجاورة لسياتل مقابل وفاة واحدة في مقاطعة سنوهوميش.

وغالبية المتوفين من المتقدّمين في السن أو ممن يعانون من وضع صحي متدهور، وفق بيانات السلطات الصحية في مقاطعة كينغ التي أعلنت تسجيل 21 إصابة بالفيروس.

علما أن القسم الأكبر منهم من نزلاء دار لرعاية المسنين سجلت فيها عدد من الإصابات.

وجاء في بيان للسلطات الصحية في المقاطعة أن ”الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد على الأرجح تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لكن إن اتّبعنا توصيات الصحة العامة يمكننا الحد من تأثير الفيروس على السكان“.

وقال خبير الصحة العامة في سياتل ومقاطعة كينع الطبيب جيف داتشن إن ”الوضع يتطور بسرعة كبيرة“.

وفي مقاطعة سنوهوميش أُعلن عن إصابة ستة أشخاص توفي أحدهم.

وأُحصيت حتى الآن أكثر من مئة إصابة مؤكدة في مختلف أنحاء البلاد، لكن الوفيات كلها سجّلت في ولاية واشنطن.

وتخطت حصيلة إصابات كورونا المستجد 92 ألفا ووفياته 3155 حالة في 78 بلدا.