الكويت .. ارتفاع مصابي ”كورونا“ إلى 61

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 61.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في بیان، إن ”الحالات الثلاث كانت موجودة في الحجر الصحي الإلزامي ومرتبطة بالسفر إلى إیران”.

وفي وقت سابق فجر السبت، قررت الكويت، وقف الرحلات الجوية إلى 7 دول لمدة أسبوع؛ في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية.

وأوضحت إدارة الطيران أنها اتخذت قرارا، يقضي بوقف الرحلات إلى مصر والفلبين وسوريا ولبنان وسريلانكا وبنغلاديش والهند.

وأصاب“كورونا أكثر من 100 ألف حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.