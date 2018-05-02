إیران تمنع شيخًا “سُنيًا” بارزًا من السفر إلی قطر

منعت قوات الأمن الإيرانية، الشیخ عبدالحمید إسماعیل زهي، إمام وخطيب أهل السنة في مدينة زاهدان (شرق) من السفر إلى قطر، بحسب مصادر إعلامية.

وقال رئیس مجلة “ربیع بلوشستان إیران” الخاصة، محمود برهوایي نجاد، إن “قوات الأمن منعت الشیخ عبدالحمید إسماعیل زهي، إمام وخطيب أهل السنة، في مدينة زاهدان، من السفر إلی الدوحة”.

وأوضح برهوایي نجاد أن “زهي وصل من زاهدان إلی طهران قبل یومین، وکان يستعد للسفر منها إلی الدوحة، بدعوة من جالیة بلوشیة هناك”.

غير أن قوات الأمن الإیرانیة اتصلت به، وطلبت منه الرجوع إلی زاهدان، وفق المصدر نفسه.

ولا تعتبر حادثة المنع هذه الأولى من نوعها بحق إمام أهل السنّة بالمدينة الإيرانية، حيث منعته سلطات البلاد، في 31 یولیو/تموز 2013، من السفر للمشارکة في مؤتمر حوار الأدیان في قطر.

وفي السنوات الأخیرة، منع الشیخ عبدالحمید إسماعیل زهي حتى من السفر إلی مناطق أهل السنة داخل بلاده.