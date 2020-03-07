إصابة المرجع الشيعي العراقي هادي المدرسي بفيروس كورونا

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أفاد محسن المدرسي، نجل المرجع الشيعي هادي المدرسي، بإصابة والده بفيروس كورونا، وهو يخضع حاليا للعلاج. وقال المدرسي، في تدوينة على صفحته في ”فيس بوك“، إنه ”يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر“. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِنود اعلام المؤمنين بأن سماحة اية الله السيد هادي المدرسي… تم النشر…