إصابة المرجع الشيعي العراقي هادي المدرسي بفيروس كورونا

أفاد محسن المدرسي، نجل المرجع الشيعي هادي المدرسي، بإصابة والده بفيروس كورونا، وهو يخضع حاليا للعلاج.
وقال المدرسي، في تدوينة على صفحته في ”فيس بوك“، إنه ”يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر“.
بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِنود اعلام المؤمنين بأن سماحة اية الله السيد هادي المدرسي…
تم النشر بواسطة Mohsen Almodarresi في الجمعة، ٦ مارس ٢٠٢٠
ولاحقا، نشر مكتب المدرسي تسجيلا للأخير دعا فيه بالشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس.
وقال في كلمته، إن ”الصحة والمرض هما وجهان لعملة واحدة، فالصحة والمرض كلاهما قد يكونان نعمة للإنسان“.
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رسالة صوتية للمرجع الديني السيد #هادي_المدرسي(دام ضله)
قبل قليل .. وهناك شكوك كبيرة بإصابته هو وزوجته بمرض كورنا عافانا وعافاكم الله منه
نسأل الله تعالى الشفاء العاجل لسماحة السيد ولا تنسوه بالدعاء
( يالله ياشافي يامعافي) pic.twitter.com/ae54jL5UDf
— عمـــر جبـــــار (@Omar_Jabar89) March 6, 2020
ويعد المدرسي من الشخصيات الدينية الشيعية البارزة، ولديه أنشطة سياسية واجتماعية، وهو يقيم حاليا في إيران، التي تعد واحدة من أهم بؤر انتشار الفيروس بعد الصين.
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العراق ارتفع إلى 38 حالة.