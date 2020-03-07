 إصابة المرجع الشيعي العراقي هادي المدرسي بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

إصابة المرجع الشيعي العراقي هادي المدرسي بفيروس كورونا

إصابة المرجع الشيعي العراقي هادي المدرسي بفيروس كورونا

المصدر: إرم نيوز

أفاد محسن المدرسي، نجل المرجع الشيعي هادي المدرسي، بإصابة والده بفيروس كورونا، وهو يخضع حاليا للعلاج.

وقال المدرسي، في تدوينة على صفحته في ”فيس بوك“، إنه ”يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر“.

بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِنود اعلام المؤمنين بأن سماحة اية الله السيد هادي المدرسي…

تم النشر بواسطة ‏‎Mohsen Almodarresi‎‏ في الجمعة، ٦ مارس ٢٠٢٠

ولاحقا، نشر مكتب المدرسي تسجيلا للأخير دعا فيه بالشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس.

وقال في كلمته، إن ”الصحة والمرض هما وجهان لعملة واحدة، فالصحة والمرض كلاهما قد يكونان نعمة للإنسان“.

ويعد المدرسي من الشخصيات الدينية الشيعية البارزة، ولديه أنشطة سياسية واجتماعية، وهو يقيم حاليا في إيران، التي تعد واحدة من أهم بؤر انتشار الفيروس بعد الصين.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العراق ارتفع إلى 38 حالة.

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