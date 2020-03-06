ليبرمان يضع العراقيل أمام نتنياهو لمنعه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حزب ”إسرائيل بيتنا“ بزعامة أفيغدور ليبرمان، يسعى لسن قانون يمنع بموجبه تكليف أي نائب قدمت ضده لوائح اتهام من تشكيل الحكومة ”بما في ذلك بنيامين نتنياهو“.

وأعلن الحزب أنه ”سيسعى أيضا لسن قانون في الكنيست الإسرائيلي يحدد فترة تولي رئاسة الوزراء بما لا يتجاوز الولايتين على الأكثر“، وفقا لقناة مكان الإسرائيلية.

من جهتها اعتبرت الوزيرة ميري غيريف (من حزب الليكود) أن ”المبادرين إلى سن مشروع قانون يمنع رئيس وزراء سبق أن تقرر مقاضاته، محاولة لتنفيذ انقلاب وتغيير نتائج الانتخابات بأساليب تتناقض والديمقراطية“.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، تسعى لسن قانون يمنع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال غانتس، مخاطبا نتنياهو، في تغريدة على تويتر: ”يتعين على نتنياهو أن ينتظر إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم يتعهد باحترامها“.

وتسعى المعارضة الإسرائيلية (وسط ويسار) إلى استغلال الوضع القانوني الذي يمر به نتنياهو، خاصة في ظل الاتهامات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي، لمنعه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن ”الحملة لسن قانون يمنعه من تشكيل ائتلاف حكومي هي بمثابة محاولة لإلغاء إرادة الشعب الإسرائيلي والذي حدد من يقوده عبر صناديق الاقتراع“.

ولا زالت أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، تواجه الأحزاب المشاركة في انتخابات الكنيست، أبرزها حزب الليكود، و“كاحول لافان“، حيث لم يحصل كلاهما على عدد المقاعد الذي بموجبه يستطيع أي حزب إسرائيلي تشكيل الحكومة بمفرده.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، مساء الخميس، النتائج النهائية لانتخابات الكنيست بعد فرز جميع الأصوات ومن ضمنها التي أدلى بها الخاضعون للحجر الصحي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، فقد حصل حزب الليكود على 36 مقعدا يليه كاحول لافان 33 مقعدا، والقائمة المشتركة 15 مقعدا، وحزب شاس 9 مقاعد وحزب إسرائيل بيتنا 7 مقاعد، وحزب يهدوت هتوراة 7، وحزب العمل 7، وحزب يمينا 6 مقاعد .

وبذلك حصل تحالف أحزاب اليمين على 58 مقعدا ما يعني أنه لا يملك الأغلبية لتشكيل حكومة بمفرده ومعسكر الوسط اليسار فحصل على 54 مقعدا.

وقالت قناة كان العبرية، إن كلا الحزبين (الليكود وكاحول لافان)، حصلا على أقل من ستين مقعدا برلمانيا، وذلك يعني عدم مقدرة أي من معسكر اليمين أو اليسار على تشكيل ائتلاف حكومي، دون الاستعانة بحزب“ إسرائيل بيتنا“ الذي يقوده أفيغدور ليبرمان لترجيح الكفة.