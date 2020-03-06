بيت لحم مدينة مغلقة بعد تأكيد إصابات بفيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

منعت السلطات الإسرائيلية الحافلات السياحية والسيارات الخاصة من دخول بيت لحم، المدينة السياحية الرئيسة في الأراضي الفلسطينية، اليوم الجمعة، بعد إعلان السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ إثر تأكيد 7 إصابات بفيروس كورونا.

وقال شهود عيان إن السلطات الإسرائيلية أرجعت حوالي 20 حافلة سياحية عند نقاط التفتيش الإسرائيلية على معابر مدينة بيت لحم.

وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل الضفة الغربية المحتلة لكن الحكومة الفلسطينية تمارس حكما ذاتيا محدودا داخل المدن.

وأغلقت مدينة بيت لحم جنوب مدينة القدس في الضفة الغربية بعد اكتشاف 7 حالات إصابة بفيروس كورونا فيها.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد: ”أؤكد أن الحافلات السياحية لم تعد قادرة على دخول بيت لحم“.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه عبر التلفزيون مساء أمس الخميس فرض حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينيّة لمدّة 30 يوما في مواجهة الفيروس.

وقال إنه سيتمّ إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، مشيرا الى أن حركة التنقل بين المحافظات ستكون في حالات الضرورة القصوى.

في حين قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها فرضت تدابير طارئة على بيت لحم، مع ”منع دخول المدينة أو مغادرتها“.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مؤتمر صحافي: ”تأكدنا من إصابة 7 مواطنين فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، هم الآن قيد العلاج في الحجر الصحي“.

وقال شهود عيان من بيت لحم ورام الله، حيث مقر الحكومة الفلسطينية، إن الشوارع كانت شبه خالية صباح الجمعة وكانت معظم المتاجر مغلقة.

وغادر موظفون يعملون في شركة لرش مواد مطهرة لتعقيم كنيسة المهد في مدينة بيت لحم التي يؤمها السياح، وأغلقت الكنيسة لمدة 14 يوما بعد ظهر الخميس.