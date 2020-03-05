تسجيل أول 4 إصابات كورونا في بيت لحم الفلسطينية

تداولت وسائل إعلام في فلسطين أنباء عن تسجيل 4 إصابات بفيروس ”كورونا“ في بيت لحم.

ووفق وكالة معا الإخبارية، شبه الرسمية، فإنه تم تسجيل الإصابات الأربعة في أحد فنادق ”بيت جالا“ في بيت لحم.

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل وزارة الصحة الفلسطينية حتى اللحظة.

وانتشر فيروس ”كورونا“ الجديد في معظم دول العالم، حيث يقترب عدد الإصابات من 100 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3198 حالة وفاة نتيجة المرض.

واضطرت دول عديدة لاتخاذ إجراءات احترازية في محاولة للسيطرة على الفيروس، حيث تم تقليص عدد رحلات الطيران المدني وتعليقها في كثير من الأماكن، فيما أعلنت ألمانيا الفيروس كـ“وباء“.

وتعد الصين الموطن الأول للفيروس، في حين تعد إيطاليا البلد الثاني بعد الصين في عدد الوفيات.