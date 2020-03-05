الصحة التونسية توضح حقيقة الوضع بشأن ”كورونا“

أكد وزير الصحة العامة التونسي عبد اللطيف المكي، أن الوزارة أعدت خطة متكاملة للتعامل مع ظهور ”فيروس كورونا“ في تونس سواء فيما يتعلق بالوقاية أو بعلاج المصابين.

وأشار الوزير التونسي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إلى تسجيل حالة واحدة ولدى الوزارة خلية أزمة تعمل دون انقطاع للمتابعة والتدخل، معربا عن اعتقاده بأن ”كورونا“ لن تتحول في تونس إلى ظاهرة وبائية خاصة في ظل التفاعل الشعبي مع الإجراءات التي تتخذها الصحة.

وحول إمكانية تقديم عطلة المدارس، أوضح عبد اللطيف المكي أنّ ”التفكير في ذلك سابق لأوانه حاليا، خاصة في ظل محدودية انتشار المرض، ولكن تبقى كل الاحتمالات واردة؛ لأن ما يهمنا هو صحة المواطن، وهناك تنسيق بين كل الوزارات من أجل تفعيل أداء الخطة الوطنية للتصدي لفيروس ”كورونا“، وسنتخذ في الوقت المناسب كل الإجراءات التي يقتضيها الظرف“، بحسب قوله.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق أمس الأربعاء، عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها لجنة المتابعة الوزارية برئاسة الحكومة لمجابهة فيروس ”كورونا“ ومن بينها إيقاف الرحلات البحرية القادمة من شمال إيطاليا مع تشديد الرقابة على باقي الرحلات البحرية، وإجراء المقابلات الرياضية الدولية بحضور الجماهير التونسية مع الاكتفاء بالجماهير الرياضية للفريق الضّيف التي حلّت مسبقا بتونس.

ودعت الوزارة إلى تقليص البعثات الطلابية إلّا للضرورة القصوى وإلى تقليص التّظاهرات الجماعيّة وتكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية سواء حول مفهوم الحجر الصحي أو طرق الوقاية من انتقال الفيروس.