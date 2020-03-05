شفاء أول حالة ”كورونا“ في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتية الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، عن شفاء أول حالة مصابة بفيروس ”كورونا“ في الكويت لمريض كويتي يبلغ من العمر 34 عاما، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“.

ويأتي ذلك مع إعلان الكويت، اليوم، عن حالتين جديدتين مصابتين لسيدتين كويتيتين كانتا من ضمن القادمين من إيران، لترتفع حالات الإصابة إلى 58 حالة، قبل الإعلان عن أول حالة شفاء.

واتخذت الكويت سلسلة إجراءات احترازية بعد انتشار ”كورونا“ فيها، منها منه الشيشة في المطاعم والمقاهي، والزام صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية بارتداء القفازات.

ومن ضمن الإجراءات تعليق الرحلات إلى بعض الدول، ووضع العائدين من الدول الموبوءة بالحجر الصحي، وإلغاء الأنشطة والفعاليات، وتجميد بصمة الدوام وتعليق الدراسة.