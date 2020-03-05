كشف معلومات جديدة عن ”الماركسي نصير الشعب“ في الكويت

كشفت التحقيقات الجارية مع المغرد الكويتي الشهير بـ“الماركسي نصير الشعب“، عن معلومات جديدة تتعلق بإدارة حسابات عبر موقع ”تويتر“، وهي القضية التي كانت سببا في القبض عليه.

وبدأت إدارة الجرائم الإلكترونية التحقيق مع المغرد، الذي يحظى بمتابعة أكثر من مئة ألف شخص، وجرى تحديد هويته وضبطه قبل بضعة أيام، بتهم تتعلق بانتقاد جهات رسمية وشخصيات معروفة بطريقة ساخرة.

وأمام جهات التحقيق، اعترف المغرد، الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي حتى الآن، بأنه ”يدير حسابين آخرين، الأول يسمى (عاشق) والثاني يسمى (همشري)، ويوجد بضع قضايا مسجلة على صاحب هذين الحسابين؛ ما سيتسبب بمضاعفة التهم الموجهة إليه“.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ الكويتية التي نقلت بعضا من نتائج التحقيقات معه، فإن ”المتهم أحيل إلى السجن المركزي على أن يتم استدعاؤه بين فترة وأخرى للتحقيق في قضايا إساءة، مسجلة بحقه على خلفية الحسابات التي يديرها، من بينها إساءات إلى قيادات وأشخاص في الدولة“.

وبينما لم تعلن الجهات الرسمية الاسم الحقيقي للمغرد الشهير، فإنه يُعرِف نفسه بأنه ”رئيس جمعية الكادحين الكويتية، ناشط سياحي و“إذا فلست أصير سياسي“، مدرب معتمد بجلد الذات، صعلوك، كويتي وبنفجر“.