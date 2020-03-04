مغربي يدعي الإصابة بكورونا للبقاء في إيطاليا

تظاهر شاب مغربي بالإصابة بأعراض فيروس كورونا حتى لا يطرد من مركز المهاجرين ”برونيليشي “ في مقاطعة تورينو، حسب ما أفادت شرطة ولاية فورلي.

وحسب الصحف المحلية في إيطاليا، فإن الشاب المغربي يبلغ من العمر 26 عامًا، وقد دخل البلاد عام 2016 بتأشيرة منتظمة للعمل الموسمي، غير أنه أقام بشكل غير قانوني، ورحل إلى مركز للمهاجرين.

وقبضت السلطات الأمنية الإيطالية في 30 كانون الأول / ديسمبر 2017 على الشاب المغربي، وأودع السجن مع متهمين آخرين بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عامين و8 أشهر، في تهمة التجارة بالمخدرات.

وبعد انتهاء مدة سجنه وُضع قيد الإقامة الجبرية مع أحد أقاربه المقيمين في مقاطعة فورلي، وفي نهاية الإجراءات الإدارية صدر حكم بطرده من إيطاليا وتم احتجازه بتورينو، بانتظار ترحيله إلى المغرب.

ويضيف تقرير لصحيفة corriereromagna الإيطالية بأنه في محاولة منه للهرب من العودة إلى بلاده تظاهر الشاب المغربي بأنه مريض بكورونا، من خلال اصطناع حالة التقيؤ بوضع أصابعه في فمه، غير أن الكشف الطبي أكد بأن حالته الصحية جيدة.

وأثناء النقل إلى تورينو حاول التظاهر بأنه مصاب بالحمى وأعراض ”كورونا“، وعرض على أطباء في مستشفى بييمونتي، وبعد الكشف والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا جاءت النتيجة سلبية.

ويرجع التقرير سبب ارتفاع درجة حرارة جسده إلى تناول كميات من التبغ أو مواد أخرى تعمل على رفع درجة حرارة الجسد، التي تراوحت بين 38.9 إلى 37.7 في غضون بضع دقائق.