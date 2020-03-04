إخلاء وزارة النفط الكويتية بعد الاشتباه بإصابة موظفة بكورونا

أخلت وزارة النفط في الكويت، اليوم الأربعاء، مبناها ومبنى مؤسسة البترول، بعد الاشتباه بإصابة إحدى الموظفات بفيروس كورونا، عقب ظهور بعض الأعراض المرضية عليها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن ”الموظفة التحقت بعملها اليوم بعد إجازة مرضية لعدة أيام، إلا أنها سقطت مغشيا عليها أثناء عملها، ما استدعى نقلها لمستشفى جابر للاشتباه بإصابتها بالفيروس الذي أصاب 56 شخصا حتى الآن“.

وقالت إن ”الموظفة ليست من بين العائدين من الخارج، ولم تغادر البلاد، إلا أنها خالطت بعض أفراد عائلتها الذين عادوا مؤخرا من إيران وتايلند“.

وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم مبنى عمل الموظفة للحفاظ على صحة العاملين في الموقع.

وتأتي هذه الحادثة عقب يومين من الاشتباه بإصابة موظف مصري يعمل في وزارة الأشغال بفيروس كورونا، عقب ظهور بعض الأعراض المرضية عليه، ليتم إحالته إلى مستشفى جابر لإجراء الفحوصات الطبية التي أثبتت أنه سليم ويعاني من إنفلونزا عادية.