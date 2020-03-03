الكويت تكشف نتيجة تحليل موظف مصري أثار الهلع بين زملائه بسبب كورونا

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال الكويتية، أن الموظف المصري الذي أثار هلعا بين زملائه يوم أمس الاثنين، بسبب أعراض مرضية ظهرت عليه، غير مصاب بفيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 56 شخصاً في الكويت ليس بينهم مصريون.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال عبدالله العجمي، قوله إن نتيجة الفحوصات التي أجريت للموظف المصري بعد تحويله لمستشفى جابر أمس جاءت سلبية.

وكان الموظف الذي قدم من مصر مؤخراً قد أثار الهلع بين الموظفين بعد ظهور بعض الأعراض المرضية عليه من سعال حاد وتعرق زائد، ما دفع زملاءه للاتصال بطوارئ الصحة التي طلبت منه التوجه إلى مستشفى جابر لعمل الفحوصات.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت قبل أيام إيقاف إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية، باستثناء من لديهم إقامات داخل البلاد، وذلك كإجراء احترازي، في الوقت الذي أكد فيه السفير المصري في البلاد عدم تسجيل أي حالة إصابة بين الوافدين المصريين.