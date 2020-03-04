السعودية تكشف نتائج فحوصات المخالطين للمصاب بكورونا

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الأربعاء، أن الفحوصات الطبية التي أجرتها الوزارة على 51 شخصا خالطهم المصاب الوحيد بفيروس كورونا في البلاد، أثبتت خلوهم من المرض، وبانتظار ظهور النتائج لـ 19 مخالطا آخرين.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، شرح فيها آخر مستجدات المرض في بلاده، إن المصاب الوحيد بالمرض خالط 70 شخصا، ويتم إخضاعهم جميعا للفحوص.

وأضاف أن المخالطين سيبقون تحت المتابعة خلال الأسبوعين القادمين؛ لضمان سلامتهم وعدم ظهور أي أعراض لديهم، حيث تقول التقارير الطبية المعتمدة عن المرض، إنه يبقى في طور الحضانة لمدة 14 يوما قبل أن تظهر أعراضه على المصابين.

وبين الوزير الربيعة أن المصاب بحالة صحية مستقرة، ومعزول في أحد المستشفيات.

معالي وزير الصحة : المواطن الذي أصيب بفيروس #كورونا الجديد حالته مستقرة ولله الحمد ونتابعها باهتمام، وتم حصر جميع المخالطين بالمريض وعددهم (70) شخص، منهم (51) عيناتهم سليمة، وننتظر نتيجة البقية. pic.twitter.com/BS0YtYw4FY — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 4, 2020

وسجلت السعودية يوم الإثنين الماضي أول إصابة بالفيروس لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين، فيما بلغ عدد الوفيات بالمرض عالميا، أكثر من ثلاثة آلاف شخص من بين أكثر من مئة ألف أصيبوا به، وغالبيتهم في الصين.

واتخذت السعودية شأن غالبية دول العالم، إجراءات احترازية ووقائية لعدم تفشي المرض في البلاد، فقيدت تأشيرات العمرة والسياحة من الخارج، وأوقفت بعض الفعاليات العامة، وفرضت إجراءات فحص طبي على الداخلين للمملكة من الخارج، قبل أن تعلن اليوم الأربعاء إيقاف العمرة الداخلية أيضا.