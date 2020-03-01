قطر تحظر دخول القادمين من مصر بسبب ”كورونا“.. والكويت توقف إصدار التأشيرات للمصريين

حظرت الدوحة اليوم الأحد دخول القادمين من مصر إلى البلاد، كما فرضت السلطات الكويتية عليهم قيودا تضمنت وقف إصدار التأشيرات، في إطار جهود البلدين الخليجيين لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ووجهت قطر خطابا إلى سلطات الطيران المدني في مصر، تخطرهم بقرارها ”حظر دحول القادمين من مصر إلى الدوحة عن طريق نقاط وسيطة“.

وأضاف الخطاب أن الحظر ”يشمل حاملي الإقامات سارية المفعول في دولة قطر“ وذلك ضمن جهود منع انتشار فيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر نقل موقع صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن ”وزارة الداخلية أوقفت اليوم الأحد، إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا“.

وأضافت المصادر: ”من لديهم إقامات سارية داخل البلاد من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد“.

وأوضحت المصادر أن ”عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا“.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني في مصر سامح الحفني إن ”قطر لم تخصص بالحظر المصريين فقط بل جميع الجنسيات المتواجدة في مصر حاليا“.

وأضاف الحنفي لـ“إرم نيوز“: ”الجالية المصرية العاملة في قطر ضئيلة.. لم نسجل أي حالات مصابة بكورونا سوى حالة الشخص الأجنبي التي جاءت نتيجتها سلبية مؤخرا“.

وتابع: ”الأمر مختلف بالنسبة لدولة الكويت، حيث يستطيع أصحاب الإقامات سارية المفعول السفر إليها، لكن بشرط إجراء فحص في مصر قبل مغادرة البلاد“.

وفي السياق، كشفت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن الوزارة أجرت 1443 تحليلا لأشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، لافتة إلى وجود حالة واحدة كانت إيجابية دون أعراض.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور السفير الصيني لدى القاهرة، في مطار القاهرة الدولي، أن من بين الذين شملتهم التحاليل، 13 شخصا قادمين من العمرة إلى جانب 302 من المصريين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.

وأشارت إلى أن الوزارة تتلقى يوميا بلاغات على رقم تم تخصيصه لهذه الغاية، ويتم إجراء التحاليل الطبية، وتكون أغلبها إنفلونزا موسمية، مؤكدة أن كل الدول عرضة لتفشي هذا الفيروس المستجد.