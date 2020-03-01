السعودية: آلية إلكترونية لاسترجاع رسوم تأشيرات العمرة بعد تعليقها‎

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، عن آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات، عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر حسابها في ”تويتر“، اليوم، إن آلية الاسترجاع تأتي بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازياً.

وذكرت الوزارة أن من لديه أي مطالبات، مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم.

وزارة الحج والعمرة تؤكد الآلية الإلكترونية المتبعة لاسترجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عند طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين pic.twitter.com/ECaa7ATrP8 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) March 1, 2020

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، الخميس، تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا للحيلولة دون وصول ”كورونا“ إلى البلاد.

كما تم ”تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة“.

والجمعة، أعلنت السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت ضمن إجراءات احترازية من ”كورونا“.