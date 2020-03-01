السعودية.. هجوم مسلح على مركز البجادية في الرياض

قالت وسائل إعلام سعودية، وسكان من مركز البجادية التابع لمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض، اليوم الأحد، إن شخصا مسلحا هاجم مركزا حكوميا وأطلق النار بشكل عشوائي على موظفيه؛ ما تسبب بإصابة اثنين منهم على الأقل قبل أن يفر هاربا.

ووقع الهجوم في مركز الإمارة بالبجادية، عندما أطلق شخص النار على موظفين فيه دون معرفة دوافعه.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية إن المهاجم أصاب موظفين يعملان في المركز، فيما قالت صحيفة ”الوئام، إن أحد المصابين إصابته خطرة.

وقال مغردون سعوديون في تويتر، إن عامل نظافة في المركز أصيب في الهجوم أيضا.

وفقاً لتلك التقارير، فإن المهاجم الذي بدأت السلطات المختصة إجراءاتها للقبض عليه، سطا على سيارة شخص خارج المركز وفر بها عقب الهجوم.

وعادة ما ترتبط تلك الحوادث التي تقع بين فترة وأخرى في مناطق مختلفة في المملكة، بخلافات شخصية، ولا تكون عملا ”إرهابيا“ منظما.