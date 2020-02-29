وزيرة الصحة المصرية: كورونا ”جاي جاي“.. ونتوقع 3 سيناريوهات

حسمت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الجدل حول ما يشاع بإنتشار فيروس كورونا في البلاد على نطاق واسع.

وأكدت زايد في مداخلة لبرنامج ”الحكاية“ مع الإعلامي عمرو أديب على قناة ”أم بي سي مصر“، أن مصر لم تشهد حالات إيجابية ولو حدث يتم التعامل معها بكل احترافية وأدوات علمية.

وقالت ”لا يعيب دولة أن يكون عندها إصابة، ولكن العيب إنها لا تستطيع التعامل مع الإصابة“، مردفة: ”نسير بمعايير المنظمة واللوائح الصحية الدولية، ونشارك الصحة العالمية بالبيانات وخط سيرهم“.

وتوقعت وزيرة الصحة أن الفيروس غالبا سيأتي، قائلة ”كورونا جاي جاي لكن دولتنا مستعدة لكل السيناريوهات الممكنة للتعامل معه“.

وتابعت: ”لو ظهرت حالة مش هنخبيها، وكورونا لا يمكن منعه مهما كانت قوة النظام الصحى.. احتمال كبير يجيلنا كورونا، ومستعدين بـ3 سيناريوهات.. ومستعدين لأسوأ سيناريو تتخيلونه“.

وحول ما يتردد بشأن محاولات مصر التكتم على انتشار الفيروس قالت وزيرة الصحة ”إننا ملتزمون بضوابط منظمات الصحة ولو خبينا المنظمة هتعلن ونحن نسير بالطرق العلمية“.

وطمأنت الوزيرة المواطنين قائلة ”الفيروس مش قاتل زي ما انتو متخيلين وهو أقل خطورة من أنفلونزا الطيور ووباء سارس فنسبة انتشاره في ووهان 5 ٪ والعالم كله نسبة 1%“، قائلة ”بلاش اختلاق شائعات“.