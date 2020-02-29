آخر تطورات تفشي فيروس كورونا حول العالم

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سجل العالم، حتى السبت، أكثر من ألفين و900 وفاة ونحو 86 ألف مصاب بفيروس ”كورونا”، معظمها في الصين، حسب محصلة جمعتها وكالة ”أسوشييتد برس“ ومراسل الأناضول. وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 60 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. وفيما يلي…