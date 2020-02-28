إيطاليا تمنع إقامة صلاة الجمعة بسبب كورونا‎

أصدرت وزارة الصحة الإيطالية تعليمات بمنع التجمعات والتجمهرات خوفًا من تفشي فيروس كورونا، وامتثلت لها الجالية الإسلامية بإلغاء صلاة الجمعة وإغلاق المساجد، خاصة في إقليم لومبارديا الواقع شمال البلاد حيث انتشر الفيروس، ويبلغ عددها 100 مسجد.

ودعا جميع أئمة المساجد في الإقليم الذي يضم 97 ألف مغربي، المسلمين للتفاعل الإيجابي مع القرار حسب تصريحات إمام مسجد ”الرحمة“ في مدينة كودونيو“ لموقع ”برلمان كوم“ المغربي.

ويعتبر هذا القرار غير مسبوق، حسب الإمام العلوي مولاي إسماعيل، الذي يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر الإسلامي الأوروبي للأئمة والدعاة، حيث تعود المسلمون في إيطاليا على أداء صلواتهم الخمس وصلاة الجمعة بالمساجد لسنوات طوال.

لكنهم استجابوا لقرار السلطات الإيطالية، لا سيما أن الأمر سار أيضًا على الكنائس التي لم تقم صلوات الأحد.

ودخل انتشار الفيروس في إيطاليا أسبوعه الثاني، وأغلقت السلطات عددًا من المدن التي لجأ سكانها لتخزين المواد الغذائية لتفادي الخروج من منازلهم.