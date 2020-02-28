البريطانيون يجردون أرفف الأطعمة في المحال استعدادًا للعزل بسبب كورونا (صور)

حالة من الذعر بدأت تنتاب البريطانيين خوفًا من عزلة متوقعة لأسابيع، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما دفعهم إلى التكالب على شراء المياه المعبأة والمواد الغذائية المعلبة، استعدادًا لحالة من العزل الذاتي.

وبحسب موقع ”ديلي ميل“ البريطاني، يأتي على رأس أولويات الأسر البريطانية تخزين الحفاضات، وأوراق المرحاض، والحساء، والفواكه المعلبة، وأغذية الحيوانات الأليفة، والأدوية، والنبيذ.

وتقوم العائلات بعمل ذلك الاحتياطي حتى تستطيع مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المدى الطويل، أضف إلى ذلك شراء بعض المجمدات من الأطعمة، ومراحيض جاهزة لتجنب مشاركة الأسرة في مرحاض واحد، إذا ما ظهرت حالات مصابة.

كما شهد سوق المطهرات والكحول الطبي نقصًا كبيرًا في المعروض، بعد الطفرة في المبيعات على موقعي إيباي وأمازون.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كشف أحد البريطانيين أنه حوّل غرفة صغيرة في منزله إلى ”منطقة عزل“ مجهزة بمعدات الطهي والفراش والطعام، وذلك إذا ما اضطر إلى الإقامة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

”إن احتمال إغلاق مدن بأكملها وإغلاق المتاجر قد يزيد من الخوف، ويساعد على انتشار ”التخزين“، بحسب ما قالته البروفيسورة راتولا شاكرابورتي، أستاذة إدارة الأعمال في جامعة إيست أنجليا.

كما يعتقد الخبراء أن تخزين الأدوية والأغذية في المنزل ”قد يزيد“ مع تزايد قلق الناس من فيروس كورونا الذي يعطل الحياة في البلاد.