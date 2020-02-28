البحرين تعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا إحداهما سعودية‎

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا إحداهما سعودية، مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 38.

وقالت الوزارة: إن الحالة الثانية هي مواطنة بحرينية، وإن الاثنتين جاءتا من إيران في رحلتين جويتين غير مباشرتين.