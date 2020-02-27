بعد ”تعافي“ المواطن الصيني.. مصر تعلن خلوها من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسمها، خالد مجاهد، تعافي المواطن الصيني الذي كان حاملًا لفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في مداخلة هاتفية عبر برنامج ”الحياة اليوم“، على قناة ”الحياة“، إنه ”تم إجراء جميع التحاليل والفحوصات للمواطن الأجنبي والتي جاءت جميعها سلبية“، موضحًا أن يوم الخميس كان الأخير له في فترة الحجر الصحي، الذي قضى فيه مدة 14 يوما.

وأوضح المتحدث خالد مجاهد، أنه ”تم إجراء التحاليل تحت إشراف منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وجميعها كانت نتيجتها سلبية، ليعلن عن تعافيه تمامًا“، منوها إلى أنه ”خرج من المستشفى المخصص للعزل، لتصبح بذلك مصر خالية من فيروس كورونا“.

وبين مجاهد أن ”هالة زايد وزيرة الصحة تابعت، الخميس، استمرار تكثيف الإجراءات الوقائية من الفيروس، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أقسام الحجر الصحي، ومتابعة المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والتعاون مع الجهات المعنية لإتمام الإجراءات المشددة للقادمين من الخارج“.

وتابع أنه ”تم توسيع فحص كل القادمين من كل الدول التي ظهر فيها الفيروس، وليس الصين فقط“، لافتا إلى أن ”التنسيق مع وزارة الداخلية جار بعدم السماح بدخول الوافدين من الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا، إلا بوجود ختم في جواز السفر يثبت مروره على الحجر الصحي مع كتابة جملة تم الفحص“.

يذكر أن المواطن الأجنبي الحامل لـ“كورونا“ تم اكتشاف إصابته قبل قرابة 10 أيام، وتلقى العلاج وتمت متابعته بشكل يومي بالأدوية والتحاليل، والتزم بالأيام المحددة للعزل إلى أن أعلن شفاؤه تمامًا.