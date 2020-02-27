الكويت ترصد 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد (فيديو)

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، عن رصد 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، جميعهم قادمون من إيران.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة أجرت مسحا لـ1672 قادمين من المناطق الموبوءة، وثبتت إصابة 43 حالة منهم.

وأشارت إلى أن جميع الحالات المؤكدة إصابتها أتت من إيران، لافتة إلى أن المصابين يخضعون للعلاج في 3 مراكز حجر صحي، و“جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة“.

المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة مباشر 2020/02/27 https://t.co/KAtcXGGcV6 — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 27, 2020

وأمس أعلنت السلطات الكويتية، تعطيل الدراسة بداية مارس/ آذار، ولمدة أسبوعين، بما يشمل الطلبة وهيئة التدريس، خشية تداعيات فيروس ”كورونا“.

وخلال الأسبوع الحالي، أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكويتية، وقف جمیع الرحلات الجویة مع سنغافورة والیابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا وإيران، بسبب الفيروس.

كما قررت الكويت، الاثنين، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والنشاط الرياضي في البلاد.