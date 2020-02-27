عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: فوز مانشستر سيتي وتأثير كورونا والأولمبياد السعودي

شكل فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد، وأولمبيك ليون على يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا العناوين الرئيسة في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتأثير فيروس كورونا على المسابقات الرياضية واللقاءات في دوري أبطال آسيا واهتمت بأخبار الأندية السعودية والألعاب السعودية وطواف الإمارات للدراجات الهوائية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسباني

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد في ملعبه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”انهار“.

كما اهتمت بلقاءات الفرق الإسبانية الثلاث في الدوري الأوروبي خيتافي وإشبيلية وإسبانيول برشلونة والتي تلعب إياب دور الـ32.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد وتحدثت عن تأثير الفوز على الكلاسيكو المقبل وكتبت: ”بيب إشارة إصبعك تظهر لنا الطريق“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا على ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت “ سعادة ”

كما تحدثت عن صفقة مهاجم إنتر ميلانو لوتارو مارتينيز وصراع برشلونة وريال مدريد وكتبت: ”صراع من أجل لوتارو“.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد في ملعبه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”مانشستر تتطلب السماء“.

وتحدثت الصحيفة عن مشاركة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في الكلاسيكو وكتبت: ”بيكيه أمر مفروغ منه مشاركته في الكلاسيكو“.

كما اهتمت بمباريات الدوري الأوروبي ومواجهة خيتافي لأياكس الهولندي في إياب دور الـ32.

الصحيفة تحدثت -أيضا- عن الفزع من فيروس كورونا والذي يؤثر على المنافسات الرياضية في أوروبا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ضربة معلم“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة يوفنتوس أمام أولمبيك ليون في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”إنه رمادي“.

كما تحدثت عن مواجهة إنتر ميلان ولودوغوريتس البلغاري في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي دون جمهور وكتبت: ”سان سيرو: كونتي وحيدا ”

كما اهتمت بتصريحات إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكتبت: ”الدوري الجديد لإنفانتينو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة يوفنتوس أمام أولمبيك ليون في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”لا، لست يوفنتوس“.

كما تحدثت عن تأثير فيروس كورونا على عدة لقاءات، ومنها مباراتا إنتر ميلانو في الدوري الأوروبي أمام لودوجوريتس البلغاري، ويوفنتوس في الدوري الإيطالي وستلعبان دون جمهور.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على الألعاب السعودية وكتبت: ”الألعاب السعودية عهد جديد“.

كما تحدثت عن انتظار النصر لقرار الاتحاد الآسيوي بشأن مبارياته القارية أمام الفرق الإيرانية وكتبت: ”النصر ينتظر قرار الآسيوي“

واهتمت الصحيفة بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الاتحاد: ”المولد يعود للاتحاد“، وعن النصر كتبت: ”اليوم فيتوريا يقرر مصير أمرابط“، وعن الأهلي كتبت: ”السومة ودجانيني يقودان الأهلي“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على طواف الإمارات للدراجات الهوائية وكتبت: ”ديلان بطل جديد في الرابعة“.

كما تحدثت عن الكرة النسائية في الإمارات وكتبت: ”الكرة النسائية، ناديان وبضع أكاديميات“.

الصحيفة اهتمت بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”برشلونة وبايرن ميونخ نصف الطريق لربع النهائي“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مشاركة الأندية المغربية في ربع نهائي المنافسات الأفريقية دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية وكتبت: ”من الطارق؟ الربع حارق“.

كما تحدثت عن تصريحات رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وكتبت: ”لقجع: لا نخضع لضغط الجماهير“.