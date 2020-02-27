للمرة الأولى.. إصابات كورونا خارج الصين أكثر من داخلها

كشفت منظمة الصحة العالمية أن الأربعاء هو أول يوم تسجل فيه دول العالم إصابات بفيروس كورونا أكثر مما سجلته الصين من إصابات جديدة هذا اليوم، وذلك منذ انتشار الفيروس، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، في تغريدة على تويتر، إن ”الوضع اليوم حول فيروس كورونا: للمرة الأولى يسجل حالات جديدة في دول خارج الصين أكثر مما سجلته الصين لهذا اليوم“.

وحسب التقرير اليومي للمنظمة، فإن الصين سجلت الأربعاء 412 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، فيما بلغت الحالات خارج الصين 459.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 60، حسب إعلام محلي.

وقال مسؤولو الصحة بمقاطعة ناساو في نيويورك يوم الأربعاء إنهم يضعون 83 شخصا زاروا الصين، وربما خالطوا مرضى بفيروس كورونا المستجد، تحت الملاحظة لكن حاكم نيويورك أندرو كومو قال، إن الولاية ليس بها حالات إصابة مؤكدة بالمرض.

وفي لبنان، أعلن يوم الأربعاء رصد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، وهي سيدة وضعت في الحجر الصحي بعد العودة من رحلة دينية لإيران.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن أعراض المرض بدأت تظهر على المرأة يوم الاثنين بعد وصولها الأسبوع الماضي على متن الرحلة ذاتها التي كانت عليها حالة الإصابة الأولى في البلاد.

وفي النرويج، أعلنت وكالة الصحة العامة يوم الأربعاء، رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لأحد الأشخاص وجرى عزله في بيته.

وأوضحت الوكالة أن المريض كان عاد من الصين الأسبوع الماضي ولم تظهر عليه علامات مرض ومن غير المرجح أنه نقل العدوى لآخرين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الرومانية، مساء الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، حسب إعلام محلي.

جاء ذلك حسب ما نقل موقع ”رومانيا إنسايدر“ الإخباري عن نائب وزير الصحة هوراتيو مولدوفان، مساء اليوم.

وأوضح المصدر أن الحالة تعود لرجل من مقاطعة ”غورج“ (جنوب غرب) كان اتصل بإيطالي مصاب بفيروس كورونا زار رومانيا أخيرا.

وأضاف أن الإيطالي البالغ من العمر 71 عاما زار رومانيا بين الـ18 والـ22 من فبراير/ شباط من الشهر الجاري، وتم تشخصيه بالفيروس بعد عودته إلى إيطاليا.

وتابع المسؤول أن الرجل الإيطالي زار عائلة زوجته في كرويفا، وعقد عدة اجتماعات في كرويفا ومقاطعة غورج.

وأعلن أتيليو فونتانا، رئيس مقاطعة لومبارديا، شمالي إيطاليا، الأربعاء، وضع نفسه في الحجر الصحي لمدة إسبوعين، على خلفية إصابة صديق مقرب له بالعمل بفيروس ”كورونا الجديد“.

جاء ذلك حسب بيان نشره فونتانا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أوضح فيه أن صديقا مقربا له بالعمل ثبتت إصابته بالفيروس.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الصحة العامة بالسويد، في بيان لها، الأربعاء، أنه تأكد إصابة سيدة في الثلاثين من عمرها بالفيروس، وخضعت للعلاج بمستشفى في مدينة عوتنبرغ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالبلاد إلى حالتين.

وفي فنلندا، أعلنت السلطات المحلية تسجيل إصابة بالمرض في العاصمة هلسنكي لدى سيدة قادمة من إيطاليا.

وأوضح بيان صادر عن مستشفى الجامعة بالعاصمة، أن السيدة المصابة، رجعت قبل عدة أيام من مدينة ميلانو الإيطالية.

وبعد هذه الإصابة ارتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى حالتين.

بدورها أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني بإيطاليا، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 400 إصابة.

وفي جورجيا أعلنت السلطات المحلية إغلاق الحدود البرية مع إيران عقب تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد الأربعاء.

وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في الـ12 من ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي صنفته بأنه ”وباء“، والذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.