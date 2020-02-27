الكويت تعتزم استقدام فريق طبي عالمي للاطلاع على إجراءات مواجهة كورونا

أعلن مجلس الوزراء الكويتي يوم الأربعاء، أنه سيتم استقدام فريق طبي عالمي للاطلاع على كافة الإجراءات التي يتم اتباعها على مختلف الأصعدة في مواجهة فيروس ”كورونا“ الذي ظهر البلد الخليجي منذ مطلع هذا الأسبوع عقب عودة مواطنين من إيران حاملين هذا الفيروس.

وجاء قرار المجلس عقب عقده اجتماعاً استثنائياً لبحث تداعيات الظروف الراهنة في البلاد بسبب فيروس ”كورونا”، ومن المقرر أن يتم استقدام الفريق الطبي في أسرع وقت عن طريق منظمة الصحة العالمية لتقييم الإجراءات المتخذة في الكويت، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تعطيل المدارس والجامعات كافة اعتبارا من مطلع شهر آذار/ مارس المقبل ولمدة أسبوعين، للطلبة والهيئة التدريسية، وذلك عقب وصول عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى الآن إلى 26 إصابة وسط توقعات بارتفاع هذا العدد لوجود مواطنين في الحجر الصحي.

واستنفرت الجهات الرسمية في الكويت عقب اكتشاف حالات إصابة بكورونا بين العائدين من إيران، حيث تم فرض الحجر الصحي عليهم، وإغلاق الحدود وتعليق الطيران إلى بضع دول، وإلغاء احتفالات وفعاليات وأنشطة.