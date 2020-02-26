إجراءات احترازية في مقابر الكويت خوفا من تفشي كورونا

أعلنت بلدية الكويت، الأربعاء، عن اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في المقابر؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك لما تشهده المقابر من تجمعات كبيرة واختلاط مرافق لبعض العادات التي قد تكون سببا في نقل العدوى من شخص مصاب غير مدرك لإصابته إلى آخر سليم.

وتضمنت الإجراءات المتخذة وضع شاشات في جميع صالات العزاء لعرض الإرشادات اللازمة للتوعية بالفيروس الذي أصاب حتى الآن 25 شخصا في الكويت، ومن المتوقع ارتفاع الأعداد لوجود مئات الأشخاص في الحجر الصحي، وخضوعهم للفحص للتأكد من سلامتهم من الفيروس الذي لا تظهر أعراضه فورا.

وتعتبر عادة المصافحة في العزاء من العادات التي قد تكون سببا في نقل الفيروس، الأمر الذي دفع البلدية لإدراج إرشادات خاصة بهذا الشأن تنصح باقتصار المصافحة على اليد فقط.

وكذلك وفرت البلدية كمامات للمعزين وأهالي المتوفين بجميع صالات العزاء، وكذلك مطهرات تعقيم اليدين، مطالبةً الجميع الالتزام بالإجراءات والتعليمات حفاظا على المصلحة العامة.

البلدية : وفرنا الكمامات ومطهرات تعقيم اليدين في جميع صالات العزاء.#بلدية_الكويت pic.twitter.com/i7jJtHpFlG — بلدية الكويت (@kuwmun) February 26, 2020

واستنفرت الجهات الرسمية في الكويت منذ مطلع هذا الأسبوع عقب اكتشاف حالات إصابة بكورونا بين العائدين من إيران، حيث تم فرض الحجر الصحي عليهم، وإغلاق الحدود وتعليق الطيران إلى بضع دول، وإلغاء احتفالات وفعاليات وأنشطة، إضافة إلى متابعة ميدانية من وزراء ومسؤولين على مختلف الجهات الرسمية للتأكد من حسن سير العمل.