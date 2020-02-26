أول وفاة بسبب كورونا في الأهواز الإيرانية

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سجلت مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران، الأربعاء، أول حالة وفاة بسبب كورونا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي ”جوان“. ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة الأهواز فرهاد أبول نجاديان، قوله إن أحد الأشخاص توفى اليوم في الأهواز بسبب كورونا، وأن هناك ثلاثة أشخاص جرى تشخيص…