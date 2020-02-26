إيران تسجل الوفاة الـ16 لضحايا كورونا

سجلت إيران، الأربعاء، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وذلك في مدينة يزد (وسط البلاد)، ليرتفع عدد الضحايا إلى 16 شخصا في عموم البلاد.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن رئيس دائرة العلاقات العامة في جامعة يزد للعلوم الطبية الدكتور إبراهيم سلماني، قوله إنه ”بعد إرسال خمس عينات من المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، تم تحديد عينة إيجابية واحدة فقط توفيت الليلة الماضية“.

وأوضح أن ”المتوفى كان لديه مرض أساسي، وعمره يتخطى الـ70 عاما“، مطالبا المواطنين في المدينة بتتبع الأخبار حول الفيروس عن المصادر الطبية المسؤولة، مع مراعاة النصائح الصحية وتجنب السفر غير الضروري.

وأمس، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأوضاع في بلاده ستعود إلى طبيعتها يوم السبت المقبل.

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني في أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد قوله: ”السبت المقبل، سيعود كل شيء إلى طبيعته، ما لم تأمر اللجنة بإغلاق خاص في مناسبات معينة“.

وأضاف أن ”واحدة من مؤامرات العدو هي إيجاد حالة من الخوف والذعر الكبير في المجتمع لشل البلاد وتعطيل الحياة“.

وشدد روحاني على ضرورة الالتزام بالنصائح الصحية التي تنشرها وزارة الصحة لوضع حد للفيروس، مبينا أن ”تقارير وزير الصحة (سعيد نمكي) تشير إلى أن التحرك نحو مكافحة كورونا مستمر وأن النتائج جيدة“.