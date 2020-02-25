ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في الكويت إلى 9 أشخاص

ارتفع عدد مصابي فيروس ”كورونا“ في الكويت، إلى تسعة أشخاص عقب تأكيد حمل مواطنة من العائدين مؤخراً من إيران والموجودين في الحجر الصحي للفيروس.

وقالت وزارة الصحة في بيان يتطرق إلى آخر مستجدات انتشار الفيروس في البلد الخليجي، إنه مع تأكيد إصابة المواطنة يصل عدد المصابين إلى تسعة بعد تأكيد إصابة ثمانية أشخاص في وقت سابق.

وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين بحالة مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة لاستقبال حاملي هذا الفيروس المستجد والذي انتشر في عدة دول حول العالم.

وشهدت الكويت استنفارا رسميا منذ الكشف عن وصول الفيروس إلى البلاد، إذ علقت رحلاتها إلى بضع دول وأغلقت حدودها البرية والبحرية وأعلنت وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان.