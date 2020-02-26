الصين.. انخفاض حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا إلى 52

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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن ”فيروس كورونا المستجدّ“ في الصين القاريّة الأربعاء إلى 2715 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصاً بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد خلال ثلاثة أسابيع. وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء إنّ عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين…