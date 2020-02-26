ارتفاع الإصابات بـ“كورونا“ في ألمانيا لـ17

ارتفع عدد المصابين بفيروس ”كورونا الجديد“ في ألمانيا إلى 17 إصابة بعد تسجيل إصابتين جديدتين، الثلاثاء، بولايتي شمال الراين-وستفاليا(شمال غرب)، وبادن فورتمبيرغ(جنوب غرب).

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، أشارت إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة، والمشتبه بها، دون تسجيل أية وفيات جرّاء الفيروس.

وأوضح البيان أن رجلًا يبلغ من العمر 47 عامًا بولاية شمال الراين-وستفاليا، تأكد إصابته بالفيروس، وتم وضعه تحت الحجر الصحي بالمستشفى الجامعي في دوسلدورف عاصمة الولاية.

كما أشار إلى وضع زوجة المصاب هي الأخرى، ومقرب آخر منه الحجر الصحي لإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من خلوهما من الفيروس أو إصابتهما به.

وفي ولاية بادن فورتمبيرغ، تأكدت إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بالولاية، أشار إلى وضع المصاب الحجر الصحي، وأنه أصيب بالفيروس خلال زيارته لمدينة ميلان الإيطالية.

وتعتبر هاتان الإصابتان الأولتان من نوعهما في الولايتين المذكورتين.