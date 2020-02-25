ارتفاع عدد ضحايا حادثة الدهس في ألمانيا إلى 52 شخصا

المصدر: ا ف ب

ارتفع عدد إصابات حادث دهس نفذه سائق، بحشد خلال كرنفال في وسط ألمانيا، الاثنين، إلى 52 شخصا من بينهم 18 طفلا، وذلك وفقا لما أعلنت الشرطة التي أكدت أن دوافع السائق لم تتضح بعد.

وأفادت شرطة مقاطعة هيسي على تويتر الثلاثاء، بأن ”من بين الضحايا 18 طفلا، بينما لا يزال 35 شخصا يخضعون للعلاج حاليا، وتمكن 17 من مغادرة المستشفى“.

وصدم سائق يبلغ من العمر 29 عاما، حشدا كان مشاركا في مسيرة ”اثنين الورود“ ضمن فعاليات الكرنفال في بلدة فولكمارسن الصغيرة بعد ظهر الاثنين؛ ما استدعى استجابة واسعة من الشرطة والطوارئ.

وتأتي الحادثة بعد أيام فقط على مقتل 9 أشخاص من أصول مهاجرة على أيدي مسلح عنصري في هاناو الواقعة كذلك في مقاطعة هيسي.

لكن السلطات امتنعت حتى الآن عن وصف حادثة الكرنفال بـ“الاعتداء“، مشيرة إلى أن السائق نفسه أصيب بجروح ولم يكن من الممكن استجوابه مباشرة بعد الحادث.

وفتحت النيابة العامة في فرانكفورت، تحقيقا بشأن المواطن الألماني بشبهة ”محاولة القتل“. وأفاد شهود عيان بأن السائق اصطدم بحاجز وقاد سيارته الفضية بسرعة مقتحما الحشد.