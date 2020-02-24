إصابات في حادثة دهس بموكب كرنفالي بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية إن عشرة أشخاص أصيبوا اليوم الاثنين بعدما اندفعت سيارة وسط حشد خلال استعراض بمهرجان في بلدة فولكمارسن بغرب البلاد، مضيفة أنها اعتقلت السائق.

وأحجمت الشرطة عن قول ما إذا كانت الواقعة حادثا عرضيا أم هجوما متعمدا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هناك أطفالا بين المصابين، ونقلت عن شهود قولهم إن السائق اندفع بسيارته متعمدا على ما يبدو وسط الحشد.

وتأتي الواقعة بعد مرور أقل من أسبوع على هجوم قتل فيه مسلح عشرة أشخاص بالرصاص ثم انتحر في أحد أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.