متلازمة النظر إلى الحاسوب.. ما أعراضها وطرق علاجها؟

مع التطور التكنولوجي ومحاصرة الإلكترونيات لنا في كل مكان، يعاني الكثير منا متلازمة النظر للحاسوب او الإجهاد العيني الرقمي بسبب قضاء أغلب أوقات اليوم والعمل أمام شاشات الحاسوب والهواتف.

ونشرت صحيفة ”تايمز أوف إنديا“ عن ماهية متلازمة النظر للحاسوب وأعراضها وكيفية علاجها.

ما هي متلازمة النظر للحاسوب؟

هي أعراض مرضية ناتجة عن النظر للهاتف والحاسوب لفترات زمنية طويلة، وينتج عنها العيون المتعبة بسبب ما تتعرض له عضلات العين من إرهاق وجهد شديدين، والرؤية الضبابية وتشنجات الرقبة ونوبات الصداع المتكررة وتصيب أكثر من 60 مليون شخص في العالم.

طرق العلاج:

تناول الأطعمة الخضراء:

يجب الحرص على إدراج الخضراوات الغنية بفيتامين أ للحفاظ على صحة العيون، حيث تحتوي على عنصري لوتين وزياكسانثين وهما من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الالتهابات، ولهما دور فعال في تعزيز صحة العيون.

تقنية 20:20:

إذا كانت طبيعة عملك تفرض عليك المكوث أمام الحاسوب والنظر للشاشات فترات طويلة فعليك اتباع تقنية 20:20، أي كل 20 دقيقة عليك إراحة عينيك وإغلاقهما لمدة 20 ثانية فهذا الأمر يساعد على إسترخاء عضلات العين وتجنب الشعور بالصداع.

تناول المكملات الغذائية:

إذا لم تستطع تناول الجرعات الموصى بها من الخضراوات يوميا يمكنك استشارة طبيبك والبدء في تناول المكملات الغذائية، التي تمد جسدك بما لا يقل عن 20- 25 ملغ من كل من اللوتين وزياكسانثين.

تقليل التعرض للضوء الأزرق:

يوصي الخبراء بتقليل التعرض للضوء الأزرق للهواتف المحمولة والشاشات، لأنها تؤدي للإصابة باضطرابات النوم وأمراض كثيرة للعيون مثل: المياه البيضاء، والإصابة بنوبات الاكتئاب، وذلك عبر استخدام نظارات القراءه أو النظارات ذات العدسات الزرقاء، والعدسات اللاصقة لحجب الأشعة عن الوصول للعين.