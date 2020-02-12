الحكومة الأمريكية تتهم ”هواوي“ بالتجسس على شبكات الهواتف حول العالم

في إطار حربها التي تشنها على ”هواوي“ بلا هوادة، قال مسؤولون أمريكيون، إن عملاق الهواتف الصيني استطاع بناء معدات تحافظ سرا على قدرتها على الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم من خلال ”أبواب خلفية“، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إقناع الحلفاء باستبعاد الشركة الصينية من شبكاتهم.

ولم يقدم المسؤولون أية تفاصيل عن المكان الذي يعتقدون أن ”هواوي“ قادرة على الوصول إلى الشبكات فيه، وقالوا إن الشركات المصنعة الأخرى لا تملك نفس القدرة. بحسب تقرير لصحيفة ”وول ستريت جورنال“.

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ”لدينا أدلة على أن هواوي لديها القدرة سرا على الوصول إلى المعلومات الحساسة والشخصية في الأنظمة التي تحتفظ بها وتبيعها في جميع أنحاء العالم“.

فيما قال مسؤول أمريكي آخر رفيع المستوى، إن ”هواوي لا تكشف عن هذا الوصول السري إلى عملائها المحليين، أو وكالات الأمن القومي للدولة المضيفة“.

وأكد مسؤولون أمريكيون، أن الاستخبارات تظهر أن لدى شركة هواوي هذه القدرة السرية لأكثر من عقد من الزمان فيما رفضت هواوي الادعاءات.

ورفض هؤلاء المسؤولون القول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد لاحظت استخدام هواوي لهذا الوصول. كما لم يقدم المسؤولون الأمريكيون تفاصيل حول مزاعم ”الباب الخلفي“، باستثناء القول إنهم كانوا على علم به منذ مراقبته في عام 2009 في أوائل معدات الجيل الرابع.

وفي الشهر الماضي، وافقت المملكة المتحدة، على الرغم من الضغوط الشديدة من إدارة ترامب، على الاستمرار في السماح لمعدات هواوي في العمل عبر المقاولات غير الأساسية في شبكات الجيل الخامس.