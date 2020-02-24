الكويت توقف احتفالات الأعياد الوطنية بسبب كورونا

قررت الكويت، الإثنين، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية؛ خشية تداعيات فيروس كورونا الجديد الذي تسلل إلى البلاد قادما من إيران.

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، في بيان عقب اجتماع اليوم الإثنين، أنه ”قرر وقف احتفالات الأعياد الوطنية حتى إشعار آخر؛ بسبب فيروس كورونا الجديد“.

ودعا إلى ”تجنب التجمعات التي تتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة، والهادفة إلى تجنب انتشار وباء فيروس كورونا ومخاطره“.

وكلف المجلس فريقا برئاسة وزير الصحة وعضوية جهات عدة لمتابعة تطورات الوباء، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره.

وتحتفل الكويت بالعيد الوطني في 25 فبراير/ شباط من كل عام، وذكرى التحرير من الغزو العراقي في 26 فبراير/ شباط من كل عام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أظهرت 3 حالات إصابة بكورونا الجديد، إحداها لكويتي والثانية لسعودية والثالثة لشخص من البدون (لا يحمل جنسية).