إيران تعتقل رجلاً وزوجته الصينية بتهم احتكار أقنعة طبية

قالت السلطات الإيرانية، الاثنين، إنها اعتقلت رجلاً مع زوجته التي تحمل الجنسية الصينية، بتهمة احتكار الأقنعة مع تفشي فيروس كورونا في البلاد وتزايد الطلب عليه من قبل العديد من المحافظات.

ونقلت وكالة أنباء ”برنا“ شبه الرسمية عن قائد وحدة مكافحة الاحتكار بقوات الشرطة في طهران، اللواء كيوان ظهيري، قوله إن ”قوات الشرطة تمكنت من اعتقال شاب إيراني وزوجته الصينية في منزل كانوا يحتكرون فيه 500 ألف من الأقنعة الطبية“.

وأضاف اللواء ظهيري إن ”التحقيقات مع الرجل وزوجته كشفت أنهما قاما بشراء عدداً كبيراً من الأقنعة الطبية من مصنع في منطقة بومهن الواقعة شرق طهران، وكانا ينويان بيع هذه الأقنعة بأسعار مرتفعة في الوقت المناسب“.

وتابع إن ”عملية الاعتقال تمت عندما اتصل عدداً من المواطنين بمركز شرطة الطوارئ وذكروا أن شاباً كان يقوم بإفراغ شاحنة في منزله تحمل أقنعة طبية“، مشيراً إلى أن الجامعة الطبية في منطقة بومهن نقلت تلك الأقنعة وقامت بتوزيعها على عدد من الصيدليات.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية إرتفاعاً غير مسبوق بأسعار الأقنعة الطبية بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما أقدمت بعض الصدليات في محافظة قم والعاصمة طهران بالإعلان عن عدم وجود أقنعة أو منح كل شخص قناع طبي واحد وبسعر مرتفع.

وبداية الأسبوع أعلنت إيران وقف تصدير الأقنعة للخارج بسبب تزايد الطلب عليه في الداخل مع مخاوف من عدم السيطرة على فيروس كورونا الذي أدى حتى الآن إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة أمس الاحد في آخر إحصائيات لها