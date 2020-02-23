النمسا توقف خدمات القطارات مع إيطاليا خوفا من كورونا

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قالت صحيفة (أو.إي 24) على موقعها الإلكتروني الأحد إن النمسا أوقفت جميع خدمات القطارات مع إيطاليا لمنع انتشار فيروس كورونا. وقالت وزارة الداخلية النمساوية في وقت سابق إن النمسا منعت دخول قطار قادم من إيطاليا للاشتباه في إصابة راكبين بفيروس كورونا.