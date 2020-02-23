ظريف ”يحلف“ أنه ليس مصابا بكورونا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إنه ليس مصابا بفيروس كورونا الجديد، الذي أعلن عن انتشاره في البلاد منذ الأربعاء الماضي، وأثار الرعب في نفوس الناس.

وخاطب ظريف الصحفيين قبيل استقباله نظيره النمساوي الكساندر شالنبرغ، في وزارة الخارجية بالقول مازحا: ”أقسم بالله أنني لستُ مصابًا بفيروس كورونا ”.

شوخی ظریف با خبرنگاران: به‌خدا #کرونا ندارم! «باید با یک نفر دست بدهم، کرونا هم ندارم به خدا.» pic.twitter.com/LEpjI8vc0y — خبرآنلاين (@khabaronlinee) February 23, 2020

وأصاب الفيروس مسؤولا في إحدى بلديات العاصمة طهران، بالإضافة إلى مرشحين اثنين فازا بالانتخابات البرلمانية، بحسب ما أكدت تقارير صحفية إيرانية، أمس السبت.

وكان وزير الخارجية النمساوي الكساندر شالنبرغ قد وصل اليوم الأحد إلى العاصمة طهران، والتقى نظيره الإيراني، وبحث معه مستجدات الاتفاق النووي.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم، عن إلغاء مؤتمره الصحفي يوم غد الإثنين في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وأدى انتشار الفيروس في إيران إلى وفاة 8 أشخاص على الأقل وإصابة 42 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية نشرتها اليوم الأحد.

وأغلقت العديد من البلدان المجاورة حدودها مع إيران، كما منعت مواطنيها من السفر إلى طهران، فيما قامت بعض الدول بإجلاء رعاياها من إيران.