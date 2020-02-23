9 قتلى و88 جريحًا في تركيا وإيران إثر زلزال قوي

المصدر: ا ف ب

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات منطقة حدودية بين تركيا وإيران، اليوم الأحد، ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 88 على الأقل، وفق ما أعلنته سلطات البلدين.

وضرب الزلزال قرية حبشي أوليا شمال غرب إيران التي تبعد أقل من 10 كلم عن الحدود التركية، وفق المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

وأعلن مركز دراسة الزلازل في معهد الفيزياء الجيولوجية في جامعة طهران، أن مركز الهزة الأرضية على عمق 6 كلم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال تصريحات صحفية، إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، مؤكدًا أنه ”لا يوجد الآن أحد تحت الأنقاض“.

من جانبه أكد وزير الصحة فخر الدين قوجة إصابة 37 شخصًا، 8 منهم في وضع حرج.

وأظهر التلفزيون الرسمي ”إن تي في“ منازل مهدمة في قرى تغطيها الثلوج في محافظة فان المتاخمة لإيران.

وأكد محافظ المنطقة محمد أمين بلماز أنه ”لا يوجد حاليًا أي شخص تحت الأنقاض“، وشدد على أن ”جهود البحث والإنقاذ متواصلة“.

وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع الوضع.

وفي إيران، جرح على الأقل 51 شخصًا تم إيداع 17 منهم في مستشفى محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب) التي ضربها الزلزال، وفق الحصيلة الجديدة التي أعلنها الدفاع المدني الإيراني.

وأشار المصدر إلى تعرض 43 قرية لأضرار.

وتقع إيران وتركيا في مناطق زلازل هي الأكثر نشاطًا في العالم.