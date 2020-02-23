بحسب الرواية الإيرانية.. الإنفلونزا أخطر من كورونا

كشف مساعد وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، مساء السبت، لأول مرة عن وفاة 108 إيراني بسبب فايروس الإنفلونزا H1N1، في فصل الخريف من عام 2019.

وقال حريرجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني للحديث عن مخاطر فايروس كورونا الذي انتشر في بلاده وأدى حتى الآن إلى وفاة ستة أشخاص على الأقل، إن ”هناك فايروسات أخطر من كورونا، حيث توفي في فصل الخريف من العام الإيراني الجاري (22 سبتمبر وحتى 21 ديسمبر 2019)، 180 شخصاً بسبب الإنفلونزا H1N1“.

وأضاف ”في بلدنا (إيران)، الأخبار السلبية هي سبعة أضعاف الأخبار الإيجابية، وهناك أخبار وقصص كاذبة عن فايروس كورونا بدأت تنشر في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي“، زاعماً أن ”بلاده تمكنت من السيطرة على فايروس كورونا بمحافظة قم وسط إيران“.

وأشار المسؤول في وزارة الصحة إلى أن ”فايروس كورونا لا يصيب المراهقين دون سن 14 وليس هناك مصدر قلق“، معتبراً أن فايروس إنفلونزا H1N1، كان الأخطر في إيران خلال فصل الخريف الماضي.

وبشأن قلة وجود الأقنعة في الصيدليات بمحافظة قم وباقي المدن أو زيادة أسعارهن، قال حريرجي إن ”ارتداء الأقنعة ليس من ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية والجامعات الطبية المرموقة في جميع أنحاء العالم“.