إيران تعلن عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في مدينة آراك عاصمة محافظة مركزي الواقعة وسط إيران، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس ”الفتاك“ إلى 6 في عموم البلاد.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”مواطنا في مدنية آراك توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن راجع أمس المستشفى بسبب مشكلة قلبية، وتبين بعد الاختبارات إصابته بفيروس كورونا“.

وكشفت الوزارة عن الاشتباه بوجود 3 إصابات بفيروس كورونا في مدينة آراك المجاورة لمحافظة قم، وأن السلطات المختصة بانتظار نتائج الاختبارات الصحية للإصابات، طالبت سكان محافظة مركزي بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

تعطيل المدارس

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية في العاصمة طهران ومحافظات قم وغلستان ومركزي، تعطيل الدوام الرسمي في كافة المدارس، يومي الأحد والإثنين المقبلين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي محافظة قم على وجه الخصوص، أعلنت المدارس والجامعات والحوزات الدينية، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأحد والإثنين المقبلين، بسبب فيروس كورونا ”الفتاك“.

وقف الأنشطة الثقافية

بدورها، أعلنت وزارة الثقافة الإيرانية عن إلغاء جميع النشاطات الثقافية والفنية في دور السينما والمسرحيات والحفلات الموسيقية والمهرجانات حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.