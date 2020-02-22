سياسي إصلاحي يهاجم زعيمه ويحمله مسؤولية خسارة الانتخابات في إيران

شن عضو الشورى المركزية في حزب البناء، أحد أهم الأحزاب الإصلاحية في إيران، محمد قوجاني اليوم السبت، هجوما ضد زعيم المجلس الأعلى للإصلاحيين، محمد رضا عارف، وحمله مسؤولية خسارة الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدم الأصوليين المتشددين.

وقال قوجاني في مقال نشره السبت، إن ”سبب هزيمة الإصلاحيين هو زعيم كتلة الأمل محمد رضا عارف (وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للإصلاحيين)“، مضيفا ”نحن (الإصلاحيين) لا يمكن هزيمتنا من قبل الأصوليين، فنحن نفقد نفوذنا ومقاعدنا بسبب فشل كتلة الأمل الإصلاحية“.

وأضاف: ”لقد كان واضحا منذ البداية أن هذا الصراع غير متكافئ مع المرشحين غير الناجحين والمنافسين المنظمين (الأصوليين)، وعدم وجود فرصة للتفاوض مع المتظاهرين والمحتجين الغاضبين، أصبح أحد سجالاتنا الفاشلة واليائسة“.

واعتبر أنه ”في ظل كل هذه المعطيات لا يوجد احتمال للنصر في الانتخابات البرلمانية، وسقفنا للفوز لا يصل حتى إلى 50 مقعدا، رغم أنني لست خائب الأمل حتى الآن“.

وأشار قوجاني، وهو رئيس تحرير صحيفة ”سازندكي“ الإصلاحية، متحدثا عن القيادات الإصلاحية، إلى أنها كانت ”أوج التطرف والغضب وقللوا من أهمية خصومهم الأصوليين المتشددين، فلم يتمكنوا من طرح قائمة واحدة مشتركة في العاصمة طهران“، لافتا إلى أن ”الأصوليين تمكنوا من تجاوز خلافاتهم وتوحدوا خلف محمد باقر قاليباف ونزلوا بقائمة واحدة مشتركة في طهران“.

وأظهرت النتائج الأولية، أن التيار الأصولي المتشدد قد حصد على أغلب مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعدا، وتمكن من حصد جميع مقاعد طهران البالغة 30 مقعدا، ولم يتمكن الإصلاحيون من الفوز بمقعد واحد عن العاصمة.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في وقت سابق اليوم؛ أن النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى أن الإصوليين حازوا على حوالي 70% من الأصوات، بينما حاز التيار الإصلاحي على 10% والشخصيات المستقلة على 20 من مجموع آراء الناخبين الإيرانيين.